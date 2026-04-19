Uruapan, Michoacán, 19 de abril de 2026.- Más que un medio de transporte, el teleférico de Uruapan es una solución contra el estrés y la ansiedad derivados del tráfico. Al reducir los trayectos en un 50 por ciento, este sistema permite a la ciudadanía recuperar espacios valiosos para el descanso, el ejercicio y la convivencia, transformando la crisis de movilidad en bienestar emocional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), evitar la exposición prolongada al tráfico es clave para prevenir la irritabilidad. Con este transporte eficiente, se garantiza una experiencia de viaje digna que impacta directamente en la salud mental y permite un estilo de vida más equilibrado para la ciudadanía.

La SSM subraya que al disfrutar de un trayecto fluido y con vistas panorámicas es posible reducir los niveles de cortisol asociados al estrés que causa el tráfico. Además, al evitar los embotellamientos, las madres y padres de familia ganan tiempo valioso para dedicarlo al cuidado y desarrollo integral de sus hijos.

Este nuevo sistema de transporte aéreo es una obra diseñada con perspectiva humana, como una herramienta para que la población viva con mayor tranquilidad y plenitud, en un entorno social más saludable y armónico para todas y todos.

Con esta obra, el Gobierno de Michoacán, a través de sus ejes de salud y movilidad, reafirma su compromiso con el bienestar integral, transformando la movilidad cotidiana en una experiencia de bienestar.