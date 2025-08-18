Madero, Michoacán, 18 de agosto de 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha entregado 51.7 millones de pesos en créditos para impulsar proyectos productivos en los municipios de Madero y Acuitzio.

Durante la presente administración estatal, en Acuitzio se han entregado 33 créditos por 40.5 millones de pesos, destinados a fortalecer empresas y emprendimientos que generan bienestar y empleo.

En coordinación con el presidente municipal, Adán Guillén Villaseñor, Sí Financia avanza en la construcción de esquemas colaborativos que permitan acercar más financiamiento a la ciudadanía.

Mientras que en Madero se han otorgado 18 créditos que representan 11.2 millones de pesos para proyectos productivos que impulsan la economía local. De la mano del presidente municipal, Juan Carlos Gamiño Ávalos, la institución continúa trabajando para que más familias tengan acceso a financiamiento que fortalezca sus iniciativas y negocios.

En ambos municipios, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó audiencias públicas, el equipo del Sí Financia atendió directamente las inquietudes y necesidades crediticias de la población, con financiamientos que van desde los 3 mil hasta los 5 millones de pesos, con tasas de interés más bajas que la banca comercial.