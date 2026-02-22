Con el apoyo de vehículos tácticos blindados, entre ellos la unidad Karnaf y Sandcat, la Guardia Civil ha intervenido directamente para retirar los bloqueos registrados en distintos tramos carreteros del estado.

Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados pic.twitter.com/mJOExrWVbg — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 23, 2026

Las maniobras, realizadas con unidades de alta resistencia, han permitido despejar vialidades, incluso mediante el desplazamiento de vehículos pesados utilizados para obstruir la circulación.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, se encuentra en la región encabezando las acciones y coordinando el despliegue operativo en territorio.

Las labores continúan en coordinación interinstitucional para restablecer plenamente el tránsito y garantizar la seguridad de la población.