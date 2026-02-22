Morelia, Michoacán., a 22 de febrero de 2026.- El proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI en Michoacán, ha sido equitativo, abierto y apegado a los estatutos del partido, se ha registrado quien ha querido en la jornada que se desarrolló este domingo, afirmó Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de Organización del CEN, tras fungir como observador de la sesión de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

“Ha sido un proceso de equidad totalmente, la dirigencia en turno que decidió con todo derecho a seguir adelante, pide licencia. Estamos trabajando con mucho entusiasmo, pero siempre pegados a la legalidad, a los estatutos del partido y generando condiciones para todo el mundo que quiera participar”, dijo.

Meade Ocaranza indicó que, hoy el PRI Michoacán tiene capacidad de autogobierno, y en ese sentido, se cuenta con una Comisión Estatal de Procesos Internos que está haciendo su trabajo apegado a los lineamientos partidistas.

“Estamos viendo el proceso de hoy, hay una capacidad de autogobierno del priismo. Tenemos una Comisión de Procesos se está haciendo así, se están respetando los derechos de todos, aquí ya se registraron, mañana hay un dictamen de la Comisión y esperamos que los que están compitiendo pues estén a la altura de generar si tuvieron o no apoyos, hoy nos dimos cuenta de los registros, ahí están”, comentó.

Aseguró también que el presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas, ha convocado a la participación de la militancia en sus procesos de elección de dirigentes.

“Quiere que nuestras estructuras, Comités estatales, municipales, seccionales, sectores, organizaciones se renueven y las estamos precisamente renovando, las estamos ratificando, preparándonos para el 27”, mencionó.

En punto de las 11:00 horas de este domingo, la Comisión Estatal de Procesos Internos, encabezada por Isrrael Abraham López Calderón, arrancó la jornada de registros como marca la Convocatoria para el Proceso Interno Ordinario de Elección de las Personas Titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán para el Periodo Estatutario 2026-2030, la cual concluyó a las 13:00 horas.

La dupla conformada por Guillermo Valencia Reyes para la presidencia del CDE, y María del Rocío Luquín Valdés, como secretaria general, fueron los primeros en registrarse, quienes entregaron los documentos solicitados por los órganos internos del partido.

Posteriormente, Vicente Manuel García Paulín y Susana García Contreras, como aspirantes a presidente y secretaria general, respectivamente, solicitaron su registro para participar en el Proceso Interno Ordinario.