Morelia, Mich., a 22 de febrero de 2026.- Las Comandancias de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, el 20 de febrero del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos en el municipio de Nocupétaro, Mich., localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de drogas sintéticas, donde aseguraron lo siguiente:

➤ 3,500 Litros de metanfetamina.

➤ 4,075 Kilogramos y 3,700 litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

➤ 8 Reactores.

➤ 1 Condensador.

➤ Diverso material empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.