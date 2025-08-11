Morelia, Mich.- Lunes 11 de agosto de 2025.- El conductor de un automóvil resultó lastimado tras estrellarse contra un poste metálico que sostiene señalamientos viales, el cual está ubicado al inicio del Puente Paso Catrinas, en el sentido de Capula hacia Morelia, informaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente ocurrió cerca del mediodía de este lunes, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, salida a Quiroga.

En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos, quienes atendieron al automovilista, hombre aparentemente de la tercera edad. El auto siniestrado es uno de la marca Volkswagen Pointer, color azul marino, el cual terminó incrustado en el referido mástil de hierro.

Unos elementos de la Policía Municipal llegaron a la escena, efectuaron labores de abanderamiento y realizaron el peritaje correspondiente, luego una grúa retiró del camino el coche siniestrado.