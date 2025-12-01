Derivado de trabajos de investigación y colaboración interinstitucional en el estado de Sinaloa, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se aseguraron 339 paquetes con un peso aproximado de 605 kilos de posible metanfetamina.

La operación se realizó en el interior del Recinto Portuario de Mazatlán, cuando elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, durante la inspección a un tractocamión, detuvieron a su conductor, aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga.

A la persona detenida se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282,217,536 pesos, además se evitó que más de 15 millones de dosis llegaran a la sociedad.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

