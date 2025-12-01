Derivado de trabajos de investigación y colaboración interinstitucional en el estado de Sinaloa, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se aseguraron 339 paquetes con un peso aproximado de 605 kilos de posible metanfetamina.

#Video | Fuerzas federales aseguran más de media tonelada de metanfetamina en el recinto portuario de #Mazatlán 🚓🚨 pic.twitter.com/8p4m5bdVeB — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 1, 2025

La operación se realizó en el interior del Recinto Portuario de Mazatlán, cuando elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, durante la inspección a un tractocamión, detuvieron a su conductor, aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga.

A la persona detenida se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282,217,536 pesos, además se evitó que más de 15 millones de dosis llegaran a la sociedad.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.