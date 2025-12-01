Morelia, Michoacán, 01 de diciembre de 2025 . “El nuevo Poder Judicial de Michoacán es una institución defensora de los derechos humanos, comprometida con el respeto a las garantías de la ciudadanía desde diversas perspectivas, como la de género, infancias, interculturalidad y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Brindamos una justicia más humana, cercana y prioritaria”, señaló la magistrada Elvia Higuera Pérez, integrante de la Sala Colegiada Civil de la Región Apatzingán, en esta emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

Elvia Higuera destacó que uno de los mayores desafíos para las personas juzgadoras en el ámbito de los derechos fundamentales es encontrar un equilibrio entre las prerrogativas de las partes involucradas. Esto exige evaluar cada situación con imparcialidad, sensibilidad y un firme respeto a la normatividad, de modo que ninguna vea afectados sus derechos.

Además, subrayó que la regionalización de la segunda instancia es clave para consolidar un modelo jurisdiccional centrado en la protección de las y los justiciables, permitiendo resolver controversias con criterios más contextualizados y fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial para ofrecer un sistema más cercano, confiable y respetuoso de la dignidad de las personas.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=io6gRrN3gxw; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.