Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, informó que gracias al convenio firmado a nivel nacional entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la plataforma DiDi, Michoacán se convirtió en el primer estado del país en otorgar un traslado seguro a una usuaria que requería acudir a un espacio de atención y regresar a su hogar sin riesgo, mediante los cupones de movilidad para mujeres que requieren acompañamiento seguro.

Dicho acuerdo contempla la entrega anual de cupones de movilidad para mujeres usuarias de los Centros LIBRE y otros espacios de atención, en estados prioritarios como Michoacán, Querétaro y Tamaulipas. Esta acción forma parte de una estrategia nacional para integrar la perspectiva de género en la movilidad digital, reducir riesgos durante los traslados y facilitar el acceso a servicios de apoyo.

El objetivo es construir corresponsabilidad social junto con la iniciativa privada, garantizando que la movilidad sea un derecho seguro para todas. El director general de DiDi en México, Juan Andrés Panamá, subrayó que este convenio impactará potencialmente a más de 30 millones de usuarias y usuarios, y que los cupones representan solo el punto de partida de una colaboración que puede ampliarse.

Michoacán fue el primer estado en activar esta política y demostrar su alcance real. Una mujer de la entidad recibió el primer traslado seguro derivado del convenio, lo que garantizó que pudiera desplazarse a un punto de atención y volver a su hogar acompañada y sin riesgo. Este hecho marca un precedente nacional en la implementación efectiva del acuerdo.

La colaboración incluye la difusión digital de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, talleres de masculinidades positivas para conductores de la plataforma, capacitaciones en mecánica básica para usuarias y el análisis técnico de la Guía de Movilidad con Perspectiva de Género en Plataformas Digitales.

La Seimujer destacó que este convenio refuerza el compromiso de Michoacán para garantizar traslados seguros a mujeres en situación de riesgo y ampliar sus posibilidades de acceso a servicios de salud, atención, justicia y autonomía económica. Este primer beneficio coloca a la entidad como referente nacional en la aplicación de políticas que priorizan la vida y la seguridad de las mujeres.