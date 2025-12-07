Coahuayana, Mich.- 07 de diciembre de 2025.- A 24 horas de la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha iniciado carpeta de investigación por delincuencia Organizada.

#Video | FGR inicia carpeta de investigación por Delincuencia Organizada, tras explosión de Coahuayana pic.twitter.com/4oRDZVjxLA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 7, 2025

La dependencia federal detalló que en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, se realizan las diligencias en torno a lo sucedido.

En el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Al respecto, se informó que, tras los lamentables hechos, hasta el momento se tiene confirmación de que perdieron la vida cinco personas, y existen 12 lesionados. Además, se reportaron daños en al menos 5 vehículos y varios inmuebles ubicados en la zona del estallido.

La investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación permanente con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, “Continuamos con las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales. El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados”.

“Las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación continúan en la zona para identificar y detener a los responsables”.