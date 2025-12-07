Coahuayana, Mich.- 07 de diciembre de 2025.- A 24 horas de la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha iniciado carpeta de investigación por delincuencia Organizada.

La dependencia federal detalló que en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, se realizan las diligencias en torno a lo sucedido.

En el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Al respecto, se informó que, tras los lamentables hechos, hasta el momento se tiene confirmación de que perdieron la vida cinco personas, y existen 12 lesionados. Además, se reportaron daños en al menos 5 vehículos y varios inmuebles ubicados en la zona del estallido.

La investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación permanente con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, “Continuamos con las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales. El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados”.

“Las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación continúan en la zona para identificar y detener a los responsables”.

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR