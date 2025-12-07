La noche del sábado 6 de diciembre se registró un ataque armado en contra de los asistentes a una fiesta familiar en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El hecho, ocurrido alrededor de las 20:00 horas, dejó un saldo de cinco personas sin vida y seis más gravemente lesionadas, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

El ataque se perpetró en la calle Durango, en la colonia 20 de Noviembre, donde un grupo de personas convivía de manera habitual cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo. De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los agresores descendieron del automóvil y abrieron fuego indiscriminadamente, sin emitir advertencias ni palabras previas.

Momentos de terror en la reunión

Al escuchar las ráfagas, varios de los asistentes intentaron correr para ponerse a salvo, mientras que otros fueron alcanzados por los disparos. En total, 11 personas fueron atacadas: cinco murieron en el lugar —cuatro hombres y una mujer— y seis más resultaron con heridas de gravedad, entre ellas cuatro mujeres y dos hombres.

Elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos se trasladaron de inmediato al sitio para brindar auxilio. Los heridos fueron estabilizados y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

Sin detenidos hasta el momento

Tras el ataque, autoridades municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con la agresión.

Personal de la Fiscalía de Guanajuato llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar, incluido el levantamiento de los cuerpos, la recopilación de indicios balísticos y la toma de testimonios que permitan avanzar en la investigación.

Investigación en curso

La Fiscalía del Estado confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación por este nuevo homicidio múltiple que sacude a la región. Las víctimas están en proceso de identificación oficial, mientras peritos y agentes de investigación criminal continúan trabajando para esclarecer los hechos y dar con los autores del ataque.