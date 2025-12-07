Morelia, Mich.- Domingo 07 de diciembre de 2025.- El chofer de un camión del transporte público urbano chocó contra unos bolardos de la ciclovía ubicada en el Distribuidor Vial Salida a Quiroga, al poniente de Morelia. El incidente dejó a tres menores levemente lesionados, informaron fuentes de rescate y policiales.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero, en la intersección con el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Sindurio, en el sentido de la colonia Niño Artillero hacia el centro de la ciudad.

Se apreció que el vehículo involucrado es un Mercedes Benz de la Ruta San Nicolás Obispo, color crema con naranja y con matrícula A47530N, el cual terminó parcialmente atorado en el borde de una banqueta.

Al lugar arribaron paramédicos de la Policía Morelia, quienes atendieron a los afectados, los cuales no requirieron traslado hospitalario. Agentes de Tránsito se hicieron cargo del peritaje y de las acciones correspondientes.