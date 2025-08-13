Morelia, Mich.- Miércoles 13 de agosto de 2025.- Se obtuvo fallo condenatorio contra David G., al acreditarse su plena responsabilidad en el asesinato de Esperanza Esther, de entre 58 y 60 años de edad, quien era dueña de un negocio de comida y cena ubicado en un domicilio de la calle Juan Bautista Figueroa, en la colonia moreliana Fidel Velázquez, crimen que se registró la tarde noche del 7 de agosto de 2022.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó lo anterior y agregó que también se demostró la culpabilidad del citado individuo en el delito de intento de homicidio en ofensa del esposo de Esther. La fuente agregó que el próximo 20 de agosto será la audiencia de la individualización de sanción.

Antecedente

En la fecha del atentado, un empistolado motociclista se detuvo frente al comercio de Esperanza Esther y realizó varios disparos contra la susodicha, después escapó. Tal acción delictiva fue captada por una cámara de vigilancia, cuyo material se difundió a través de redes sociales.