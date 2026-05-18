Morelia, Michoacán, a 18 de mayo de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar; encabezó esta mañana la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, realizada en el marco de las celebraciones por el 485 Aniversario de la fundación de Morelia, en un acto solemne celebrado en el Jardín Morelos.

Durante el acto se guardó un minuto de silencio en honor al elemento policial José Luis López Guzmán, quien perdió la vida el día de ayer en cumplimiento de su deber, como muestra de respeto, reconocimiento y solidaridad con su familia, compañeros y seres queridos.

El acto cívico estuvo marcado por un ambiente de respeto, identidad y orgullo por la historia de Morelia, donde las autoridades refrendaron el compromiso institucional de continuar trabajando por una ciudad en paz y con orden, en el marco de esta conmemoración que celebra casi cinco siglos de la fundación de nuestra ciudad.

En el izamiento se contó con la presencia de la Secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, en representación del Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; así como del magistrado José Alfredo flores Vargas, presidente del tribunal de disciplina judicial, en representación del poder judicial de Michoacán; el general de brigada Estado mayor, Juan Bravo Velázquez, Comandante de la 21 zona militar; el general de brigada Estado mayor Roberto Eduardo Molina García, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Teresita de Jesús Herrera Maldonado, diputada local.

Asimismo, la ceremonia reunió a integrantes del Cabildo de Morelia, Cabildo de Morelia de gabinete legal y ampliado, además de representantes de corporaciones de seguridad, autoridades civiles y militares, quienes participaron en este acto de respeto y reafirmación de los valores cívicos e históricos de la capital michoacana.