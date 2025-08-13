Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2025.- Durante este primer año del gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, Morelia ha aumentado y consolidado su conectividad aérea, mediante la apertura de nuevas rutas nacionales e internacionales y grandes inversiones dentro del Aeropuerto Internacional “Francisco J. Múgica”.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, destaca la expansión de la conectividad aérea en este año de labores del presidente Alfonso Martínez.

Actualmente Morelia está enlazada con un total de 18 aeropuertos nacionales e internacionales, logrando conectar con los importantes destinos nacionales: Cancún, Mexicali, Ixtapa, Puerto Vallarta, Tijuana, Monterrey y Ciudad de México.

En el plano internacional, la capital michoacana goza el enlace aéreo con: Chicago, San Antonio, Los Ángeles, Ontario, San José, Fresno, Oakland, Sacramento, Houston y Dallas.

“El que anuncie el Aeropuerto Internacional de Morelia una inversión para los siguientes años de más de mil millones de pesos habla de confianza, de seguridad y del desarrollo que está teniendo Morelia”, expresó el alcalde tras el anuncio de esta histórica inversión.

Dicho proyecto no sería posible sin los buenos resultados registrados en la capital: Durante el primer semestre de este 2025, el Aeropuerto internacional de Morelia se ha mantenido en el noveno lugar de México en llegada de pasajeros internacionales, con más de 400 mil pasajeros.

De enero a julio de este 2025 han llegado 837 mil 400 pasajeros nacionales e internacionales a la terminal aérea, lo que representa un crecimiento del 14% con respecto al mismo periodo de 2024.

Además, se espera que en este 2025 se supere el millón 500 mil pasajeros, lo que representará el mejor año registrado en esta materia; como una señal de que Morelia crece en turismo, economía y generación de empleo, en el camino a consolidarse como la mejor ciudad para vivir.