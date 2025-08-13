Pátzcuaro, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- El Gobierno estatal a través de la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) sembró 15 mil crías de pescado blanco en el lago de Pátzcuaro, representando un logro histórico en las acciones de repoblación de esta especie endémica de la región.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que estas son las primeras crías obtenidas en un ambiente controlado dentro de la reserva del lago de Pátzcuaro, ubicada en la comunidad de Urandén de Morelos. Este logro es resultado de la modernización de las instalaciones y la implementación de nuevas técnicas acuícolas que garantizan un óptimo desarrollo de los ejemplares.

Anteriormente, la producción de pescado blanco en la reserva se realizaba de forma artesanal y directamente en el lago. Sin embargo, con las mejoras tecnológicas y el aprovechamiento del agua limpia y oxigenada proveniente de manantiales rehabilitados, se ha logrado mantener un control más preciso de las condiciones de crecimiento, reduciendo riesgos y aumentando la supervivencia de las crías, señaló el titular.

Esta siembra forma parte del programa permanente de la Compesca de repoblación del lago, que busca preservar el pescado blanco como patrimonio natural y cultural de Michoacán. Con estas acciones, el Gobierno del Estado contribuye a la recuperación del ecosistema, al fortalecimiento de la pesca sustentable y al bienestar de las comunidades ribereñas.

El evento contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; del diputado local, Antonio Mendoza; así como del subsecretario Eustolio Nava Ortiz, en representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes reconocieron la importancia de estas acciones para la preservación de la biodiversidad del lago.

La Comisión de Pesca reafirma su compromiso con la conservación de esta especie única y continuará trabajando para garantizar su permanencia, impulsando a la vez el desarrollo económico y social de la región.