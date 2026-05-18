Morelia, Michoacán; 18 de mayo de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció a Don Enrique Ramírez Villalón, recipiendario de la Presea Generalísimo Morelos 2026, como un ejemplo por la calidad social y humana con la que siempre ha impulsado a Morelia a lo largo de su carrera.

Acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, miembros del gabinete municipal e invitados especiales, el alcalde subrayó la visión de bien común que ha caracterizado a Ramírez Villalón.

En sesión solemne de Cabildo, Alfonso Martínez enfatizó que, mientras el empresario hacía de Cinépolis una exhibidora de talla mundial, nunca dejó de lado a Morelia, su ciudad natal.

“Lo más admirable es que, en medio de ese crecimiento, Don Enrique nunca dejó de mirar hacia su origen. Nunca dejó de reconocer a Morelia. Nunca dejó de apostar por Michoacán. Nunca dejó de entender que una empresa, para ser grande de verdad, debe tener alma, responsabilidad y compromiso con la gente”.

La lectura de la semblanza del galardonado estuvo a cargo de la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, quien resaltó el papel determinante de Don Enrique en el turismo y la cultura, así como la proyección generada mediante uno de los orgullos de nuestra ciudad: el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En ese sentido, Alfonso Martínez señaló que el legado de Ramírez Villalón no se mide solo en cifras sino en empleos generados, en oportunidades abiertas, en confianza y proyección para Morelia como una capital cultural.

“Hablar de Don Enrique Ramírez Villalón es hablar también de la relación virtuosa entre empresa, cultura, identidad y desarrollo”, precisó Alfonso Martínez Alcázar, con un llamado a que el recipiendario de la Presea Generalísimo Morelos sea un ejemplo de crecimiento con conciencia social para Morelia.

Cabe señalar que la sesión contó con una amplia presencia de personalidades, incluyendo al cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia; la diputada local, Teresita de Jesús Herrera Maldonado; el senador de la República, Marko Cortés Mendoza; la senadora Laura Esquivel Torres.

Así como el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; el general de Brigada Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, coordinador estatal de la Guardia Nacional.