Morelia, Michoacán, a 18 de mayo del 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisa los trabajos de limpieza y desazolve de ríos y drenes que se realizan en distintos puntos de la capital michoacana, como parte del programa “Prevención de Inundaciones 2026”, impulsado por el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

“La prevención es una tarea compartida. Mantener limpios nuestros cuerpos de agua también depende de la participación ciudadana; por ello invitamos a las y los morelianos a no tirar basura en calles, drenes y ríos”, señaló Adolfo Torres Ramírez.

Como parte del corte más reciente de limpieza, se atendieron los drenes Barajas, Mintzita y Carlos Salazar, donde se realizaron trabajos en 3.2 kilómetros, retirando un total de 8 mil 530 toneladas de material.

Asimismo, la draga ubicada en el Río Grande, frente a las instalaciones del Ooapas, registra 5 kilómetros atendidos y el retiro de 18 mil 529 toneladas de material producto de limpieza; mientras que la draga ubicada frente a Servicios Públicos ha trabajado en 1.3 kilómetros, extrayendo 9 mil 927 toneladas.

En total, los trabajos realizados hasta el momento representan 9.5 kilómetros intervenidos y 36 mil 980 toneladas de material retirado, acciones que contribuyen a mejorar el flujo del agua y disminuir riesgos de inundación durante la temporada de lluvias.