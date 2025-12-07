Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a recorrer la exposición “La inocencia de las bestias”, del reconocido artista Fabián Cháirez, que se encuentra disponible en la sala 10 del Centro Cultural Clavijero. Esta muestra replantea el cuerpo, la identidad y masculinidades desde una mirada crítica y diversa.

La propuesta reúne nueve obras pictóricas y una instalación donde Cháirez, una de las voces más influyentes del arte contemporáneo, con presencia en México, Estados Unidos y Europa, construye un universo donde la libertad se afirma sin titubeos. Entre teatralidad, metáfora y una paleta cromática cargada de emoción, el artista reimagina los cuerpos, confronta estructuras patriarcales y coloca en el centro a quienes históricamente han sido desplazados de la representación.

A lo largo de 11 años, el artista ha situado a los cuerpos racializados y disidentes como protagonistas de un discurso visual que dialoga entre lo íntimo y lo político. Alegorías, figuras animalizadas y escenas de gran tensión escénica se entrelazan para invitar al público a mirar de frente lo que a menudo se evita nombrar, creando una experiencia que es tan estética como reflexiva.

Con siete exposiciones individuales y más de veinte colectivas, el autor ha construido una trayectoria marcada por la ruptura de estereotipos y la visibilización de identidades marginadas. Su obra, reconocida internacionalmente, se distingue por su valentía, potencia simbólica y capacidad para incomodar desde la belleza, consolidándolo como un referente imprescindible del arte actual.

“La inocencia de las bestias” puede disfrutarse con entrada libre hasta marzo de 2026 en la sala 10 del Centro Cultural Clavijero, ubicado en El Nigromante 76, en el Centro Histórico de Morelia. El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.