Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recuerda a la población que la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) concluye el 19 de diciembre, por lo que se hace un llamado a madres y padres de familia para completar el esquema de protección de sus hijas e hijos.

La SSM tiene disponibles en sus 364 centros de salud, 15 mil 335 dosis para proteger a niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados, además de a mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años de edad que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), de igual forma a niñas y adolescentes de 9 a 19 años que hayan sido víctimas de violencia sexual y que no cuenten con antecedente de vacunación.

La vacuna contra el VPH es una herramienta fundamental para la salud pública, ya que previene infecciones persistentes que pueden derivar en cáncer, especialmente el de cuello uterino y otros relacionados.

Este biológico es administrado en el brazo izquierdo, mediante una inyección intramuscular, en ocasiones pueden presentarse dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación por dos a tres días, pero no requieren tratamiento y desaparecen de forma espontánea.