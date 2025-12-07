Pátzcuaro, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que se llevará a cabo la inauguración del nacimiento monumental y encendido del árbol navideño en Pátzcuaro, a las 19:30 horas, con lo que se marca oficialmente el inicio de la temporada en este destino turístico.

El nacimiento monumental de Pátzcuaro es único en su tipo, ya que cuenta con más de 26 piezas creadas por personas artesanas de Michoacán, donde están integrados productos de las siete regiones del estado, como chuspata, barro moldeado, textil, máscaras de madera y popotillo de grano de maíz, provenientes de Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Apatzingán, Playas de Michoacán, Zamora, y el País de la Monarca, recordó la Sectur.

“Todo está listo para que los asistentes disfruten de un momento lleno de luz, tradición y espíritu navideño en el corazón del Pueblo Mágico”, explicó el titular de la política turística de “el alma de México”.

Previo a este evento, a las 16:00 horas, se efectuará una caravana navideña que, en su tercera edición, buscará llenar la zona de alegría, sorpresas y un espíritu familiar. El trayecto incluye las calles Árciga, el lado norte de la Plaza Don Vasco de Quiroga, Codallos, y Federico Tena, por mencionar algunas.

Esta actividad se suma a los eventos que se realizan en distintos municipios, donde ya iniciaron los festejos de temporada para congregar a habitantes, turistas y visitantes en un ambiente de sana convivencia y celebración.