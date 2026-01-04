Pátzcuaro, Michoacán, 4 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a adentrarse en la exposición “Somnia: visiones interiores”, una muestra que abre una ventana al vasto universo pictórico del maestro Elías Rodríguez Ávila, actualmente en exhibición en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.

A través de una cuidada selección de más de 30 obras inéditas, provenientes de una producción que supera las mil 500 piezas, la exposición propone un recorrido por un imaginario visual donde conviven la precisión técnica y la libertad de la fantasía, dando forma a un lenguaje plástico profundamente personal.

La muestra se distingue por su riqueza técnica, con obras realizadas en acuarela, acrílico y pastel. En ella, el espectador podrá apreciar desde paisajes de trazo minucioso hasta escenas de carácter surrealista habitadas por figuras simbólicas y criaturas híbridas.

Más allá de su valor estético, la muestra rinde homenaje a un creador fundamental en la formación de diversas generaciones de artistas en Michoacán. Influida por corrientes europeas de finales del siglo XIX y XX, su obra construye una atmósfera de resonancia colectiva que invita a la contemplación y la introspección.

La Secum invita a no perder la oportunidad de conocer el imaginario de uno de los creadores más sensibles del estado. La exposición es de entrada libre y podrá visitarse en el Antiguo Colegio Jesuita hasta el 15 de febrero de 2026.