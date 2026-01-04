Maravatío, Michoacán, 4 de enero de 2026.- El Hospital General de Maravatío, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registró con éxito la primera procuración multiorgánica del presente año, gracias a la generosidad de la familia de un hombre de 43 años, quien presentó muerte encefálica secundaria a un traumatismo craneoencefálico.

Este acto de solidaridad permitirá mejorar y salvar la vida de cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera. A través de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el corazón fue trasladado al Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en la Ciudad de México.

El hígado se canalizó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, donde se realizará el trasplante correspondiente. Ambos riñones permanecen en el estado y serán trasplantados en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, beneficiando a pacientes michoacanos.

La SSM reconoce el gesto solidario y altruista de la familia donante, cuya voluntad fortalece la cultura de la donación de órganos en la entidad. De igual forma, la institución resalta la coordinación estratégica del personal médico, enfermería y los cuerpos de seguridad que facilitaron los traslados urgentes.

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con el programa de donación de órganos y hace un llamado a la población a informarse y compartir con sus familiares el deseo de ser donantes, una decisión que transforma vidas.