Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2026. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán expresa su respaldo pleno, firme y sin ambigüedades al posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sale de su retiro político para invitarnos a la unidad regional, y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han condenado de manera clara y contundente cualquier intento de intervención extranjera en Venezuela y han reiterado un principio histórico que define a México como nación soberana: el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. La postura del Estado mexicano no es retórica ni coyuntural, está sustentada en nuestra tradición constitucional, en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado.

México sabe, por experiencia histórica, que el intervencionismo extranjero nunca ha traído democracia, ni paz, ni bienestar a los pueblos de América Latina. Por el contrario, ha significado saqueo, violencia, desestabilización y pérdida de soberanía. Por eso resulta grave e inaceptable que, mientras el Gobierno de México sostiene una posición digna y responsable ante la comunidad internacional, algunos actores políticos locales en Michoacán reproduzcan discursos que justifican, normalizan o incluso celebran la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones.

Morena Michoacán señala con claridad que las posturas expresadas públicamente por el alcalde conservador de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar y por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla se inscriben en una narrativa intervencionista y entreguista que criminaliza a gobiernos latinoamericanos, avala acciones extranjeras y coloca intereses externos por encima del principio fundamental de la soberanía nacional. Celebrar detenciones, intervenciones o imposiciones promovidas desde el extranjero no es defender la democracia ni los derechos humanos; es renunciar a la autodeterminación de los pueblos y colocarse del lado de una lógica imperial que históricamente ha intervenido, presionado y violentado a América Latina para saquear sus recursos y someter a sus pueblos, y que nunca, en toda la experiencia histórica del continente, ha promovido democracias ni justicia social. Estados Unidos intervino directa o indirectamente en Guatemala en 1954 para derrocar a un gobierno democrático; sostuvo y financió dictaduras militares en Brasil, en Chile tras el golpe de 1973, y en Argentina durante la dictadura más sangrienta del Cono Sur; respaldó regímenes autoritarios en Uruguay y Paraguay; impulsó guerras y desestabilización en Centroamérica, particularmente en Nicaragua y El Salvador; invadió Panamá en 1989; y durante décadas intervino en Cuba mediante bloqueos, sabotajes y agresiones. En ninguno de estos casos hubo más democracia, más derechos humanos ni más bienestar para los pueblos: hubo represión, desapariciones, pobreza y dependencia y en todas y cada una de ellas contaba con políticos cipayos que colaboraron, como lo hacen hoy, en contra de los intereses de su propia nación.

Desde Morena lo decimos con absoluta claridad: la soberanía no se negocia, no se condiciona y no se subordina a intereses ajenos. Quienes hoy justifican la intervención de Estados Unidos en Venezuela mañana justificarán la intervención en cualquier país que no se alinee a sus intereses, incluido México. Esa lógica es peligrosa, profundamente antidemocrática y contraria a los valores republicanos y patrióticos que han definido a nuestra nación.

Morena nació para defender la dignidad nacional, no para entregarla. En Michoacán y en todo el país estamos del lado del derecho internacional, de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la integración latinoamericana. Como lo ha expresado el expresidente López Obrador y lo ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum, la política no es imposición, es respeto, y en Morena ese principio no admite titubeos ni medias tintas.