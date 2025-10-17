Pátzcuaro, Mich.- Viernes 17 de octubre de 2025.- Delincuentes armados y elementos de la Guardia Nacional (GN) se enfrentaron a balazos en las cercanías de la población Estación de Ajuno, municipio de Pátzcuaro, hecho que no dejó bajas en ambos bandos. Posteriormente los criminales se apoderaron de tres vehículos, los atravesaron y quemaron sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan

🚨 #VIDEO | Enfrentamiento entre delincuentes y la GN desata quema de vehículos en la región de Pátzcuaro pic.twitter.com/whBlRDwniY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 17, 2025

De acuerdo con las autoridades policiales, lo anterior se registró durante los primeros minutos de este viernes. Los automotores fueron incendiados a la altura de la desviación a la comunidad de Bonilla, y entre las unidades está un autobús que le fue despojado a unos peregrinos.

Tras la contienda y el acto vandálico, en el sitio se presentaron oficiales de la Guardia Civil y municipales para restablecer el orden, además unos bomberos sofocaron la lumbre. Por último, los automotores siniestrados fueron retirados del camino.

Agencia RED 113