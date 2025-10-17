Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio el banderazo de salida a tres camiones de carga y un tráiler con 55 toneladas de ayuda, para apoyar a las familias afectadas por las lluvias registradas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Desde las instalaciones del Sistema DIF estatal, el mandatario agradeció la muestra de solidaridad de la población michoacana que se sumó al llamado para recolectar, durante dos días, alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, papel higiénico, artículos de limpieza y alimentos para mascotas.

Ramírez Bedolla informó que esta semana el Gobierno de Michoacán también envió al estado de Hidalgo nueve ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y personal de salud capacitado para brindar auxilio en las comunidades donde más ayuda se necesita, así como siete toneladas de medicamento para las cinco entidades.

El gobernador señaló que, en Michoacán, autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), Protección Civil y de la Secretaría de Gobierno se mantienen coordinadas y en alerta para evitar riesgos a la población.

Por su parte, la directora del DIF estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, detalló que las 55 toneladas de ayuda llegarán al Sistema DIF Nacional para distribuirse entre la población afectada por las lluvias e inundaciones.

Asistieron al banderazo de salida los secretarios de Salud, Elías Ibarra Torres; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; de Finanzas, Luis Navarro; de Turismo, Roberto Monroy; de Desarrollo Económico, Claudio Méndez; y del Migrante, Antonio Soto.

Así como las secretarias de Bienestar, Andrea Serna; de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano; y de Cultura, Tamara Sosa. También el delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias y la directora de la Ceac, Olivia Cázares.