Morelia, Michoacán, 6 de junio de 2026.- Más de 33 mil árboles y plantas de distintas especies serán plantados a lo largo del segundo anillo periférico de Morelia. Estas acciones conjuntas se realizarán mediante el asesoramiento y acompañamiento de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que a lo largo de los más de 51 kilómetros con los que cuenta actualmente la obra, correspondientes al primer, cuarto y quinto segmento, se colocarán ejemplares de maguey, pino, guaje, yuca y mezquite, como parte de una estrategia integral para fortalecer el entorno ambiental de esta vialidad.

El funcionario destacó que estas especies son nativas y se adaptan a las condiciones de la región. Además de contribuir a la conservación del suelo, favorecen la captación de agua y la recuperación del paisaje, por lo que esta nueva infraestructura mejora la conectividad del municipio e incorpora criterios de sustentabilidad para construir un mejor entorno que beneficie a futuras generaciones.

Cabe señalar que el primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia colinda con el área natural protegida del Cerro del Águila, por lo que ayuda a establecer los límites territoriales de la ciudad ante una eventual expansión. Esto evita el cambio de uso de suelo en la zona y mitiga el impacto ambiental.