Uruapan, Mich.- 05 de noviembre de 2025.- La mañana de este miércoles, continuaron las manifestaciones para exigir justicia por el crimen del alcalde Carlos Manzo; empleados municipales y transportistas marcharon hasta el Centro de la ciudad, mientras que los plantones por parte de estudiantes siguen por fuera de las escuelas preparatorias y la Facultad de Agrobiología, dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Desde temprana hora, miembros de diversas organizaciones de transportistas iniciaron au recorrido desde Zumpimito, sobre el Paseo de la Revolución, Paseo Lázaro Cárdenas y la calle Morelos hasta el primer cuadro, a dónde mientras también arribaron miembros del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales (SUTEM).

Los manifestantes portaban cartulina y lonas en las que exigen justicia para el alcalde Carlos Manzo, ultimado la noche del sábado, así como seguridad y paz para Uruapan y Michoacán.

Por la tarde de tienen programadas otras movilizaciones de motociclistas que partirán de la colonia La Pinera al Centro de la ciudad, una rodada ciclista y otra marcha en la comunidad de Caltzotzin.

Cabe señalar que decenas de estudiantes mantienen plantones en las escuela preparatorias, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde uno de los carriles está cerrado a la circulación, así como en la Facultad de Agrobiología.