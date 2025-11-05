Morelia, Michoacán; 05 de noviembre de 2025.- En el marco del 40 aniversario de la Asociación Michoacana de Contadores Públicos (Amicop), el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció a los profesionales de este sector, cuyo trabajo sigue siendo vigente e indispensable.

“Hoy los contadores son indispensables para cualquier negocio, por más pequeño que este sea. Aunque hoy vemos una herramienta poderosa que está poniendo nerviosos a los profesionistas, la Inteligencia Artificial, yo creo que a los contadores no los va a poder desplazar”, señaló el alcalde.

Asimismo, Martínez Alcázar recibió y agradeció el reconocimiento póstumo hecho a su padre y contador público, Mario Alberto Martínez Samper. Con este motivo, el edil recordó que su padre fue miembro fundador de la Amicop y promovió la formación de nuevos profesionales en contabilidad al fundar una institución especializada en este fin.

El presidente de la Amicop, Marco Aurelio Pérez Castillo, encabezó la entrega de reconocimientos a miembros destacados en diferentes especialidades, así como agradeció al gremio por 40 años de trabajo en los que han servido a la sociedad como “Guardianes de la transparencia”.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Armando Urrieta Sosa; el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Diego Romeo Chávez Hernández; así como autoridades estatales y educativas del estado, junto con miembros de la Amicop.