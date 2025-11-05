Morelia, Michoacán; 05 de noviembre de 2025.– Paola Delgadillo Hernández, Presidenta Honoraria del DIF Morelia, invita a la ciudadanía, empresas, escuelas y asociaciones a sumarse a la gran colecta “Cobijemos Morelia 2025”, que comenzará este lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Con esta iniciativa solidaria, se busca reunir 20 mil cobijas nuevas para proteger a las familias que enfrentan el invierno en condiciones de vulnerabilidad en el municipio.

El gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta campaña como parte de su compromiso con el bien común y la empatía comunitaria. Gracias al respaldo de miles de personas y sectores solidarios, el año pasado se lograron reunir 18 mil cobijas, y este 2025 el reto es superar esa meta, abrigando a más hogares que padecen las bajas temperaturas en zonas rurales y de difícil acceso.

Desde hace varios años, el Gobierno de Morelia ha fortalecido su red de apoyo social para atender a comunidades de la zona rural, tenencias y colonias de la capital, donde las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente entre niñas, niños, personas mayores y familias con recursos limitados.

La Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que esta colecta no solo busca llevar abrigo, sino también fortalecer la cultura de la solidaridad que distingue a las y los morelianos. “Cada cobija entregada representa el cuidado, la empatía y la unión de una ciudad que no deja a nadie atrás. Es un recordatorio de que el bienestar se construye entre todas y todos”, afirmó.

Los puntos de recolección estarán disponibles en las oficinas del DIF Morelia en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) (Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico), la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, las oficinas centrales del DIF Morelia (Vicente Barroso de la Escayola #135, colonia La Estrella) y el Centro Spot Morelia (Avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas del Tecnológico).

En los mencionados espacios se recibirán cobijas nuevas que, una vez clasificadas, serán distribuidas a lo largo de rutas de atención que abarcan más de un centenar de comunidades del municipio.

Los frentes fríos se presentan cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectando especialmente a quienes habitan en zonas altas o con condiciones climáticas más severas. Por ello, la colecta “Cobijemos Morelia 2025” es una respuesta organizada a los retos sociales y ambientales que enfrenta la capital michoacana.

Con el arranque de esta campaña, el DIF Morelia y el Gobierno de Morelia reafirman su compromiso de atender a toda la población sin distinción, priorizando a las comunidades más alejadas y a las familias que más lo necesitan.