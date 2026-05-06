Morelia, Michoacán, 6 de mayo de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC), emitió recomendaciones preventivas dirigidas a la población que acudirá al canje de boletos del Jalo por las Mamás este 6 de mayo, con el propósito de fortalecer las medidas de autocuidado y prevenir incidentes durante esta actividad.

Protección Civil estatal exhortó a seguir en todo momento las indicaciones del personal operativo, así como identificar previamente las salidas de emergencia y rutas de evacuación.

También se recomienda mantener bajo supervisión permanente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de no dejar menores de edad, adultos mayores ni mascotas al interior de vehículos estacionados.

Ante las altas temperaturas registradas en la entidad, PC estatal hace un llamado a mantenerse hidratados antes, durante y después de acudir a la actividad; utilizar bloqueador solar y reaplicarlo constantemente, así como portar gorra, sombrero o sombrilla para reducir la exposición prolongada a los rayos solares.

Finalmente, la dependencia invitó a las y los asistentes a colaborar en el mantenimiento de espacios limpios, depositando la basura en su lugar y siguiendo las recomendaciones preventivas para garantizar un entorno seguro para todas las personas.

Se recomienda que fijen puntos de reunión en caso de emergencia, así como llevar únicamente lo indispensable para evitar extravíos o contratiempos. Ante cualquier incidente, se recuerda que la línea 911 permanece disponible las 24 horas.