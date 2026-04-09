Morelia, Mich.- 09 de abril de 2026.- En rueda de prensa el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña informó la captura de Mike Rafael “N”, alias “Aurora”, por su presunta relación con la célula del Cartel Jalisco Nueva Generación que perpetró el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

#Video | Detienen al “Aurora” relacionado con la célula que asesinó a Carlos Manzo; ya suman 22 implicados. El Fiscal Torres Piña informó al respecto. pic.twitter.com/cthr1W6mdc — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 9, 2026

Durante las investigaciones para la captura de un implicado, alías “Mike” quien interactuaba en el grupo de “Trema”, donde se orquestó el asesinato de Manzo Rodríguez, se dio con Rafael (otro Mike), quien se presume se encuentra vinculado con la venta y distribución de hidrocarburos de procedencia ilícita, así como con la comercialización de droga.

En el caso de “Aurora”, hay elementos que lo relacionan directamente con Jorge Armando N., alias “El Lic.”, quien esta señalado como autor intelectual del crimen del exedil uruapense. Con esta aprehensión, suman ya 22 personas detenidas y en proceso penal por el magnicidio que conmocionó a gran parte de Michoacán.

La Fiscalía aclaró que no se trata del “Mike” mencionado, previamente con participación activa en el mismo grupo delictivo, por lo que las investigaciones continúan con la finalidad de esclarecer plenamente los hechos.

AGENCIA RED 113