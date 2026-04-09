Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, informó resultados relevantes respecto al combate a delitos, destacando el aseguramiento de más de mil 235 kilogramos de distintas drogas durante marzo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario informó los avances operativos de la Guardia Civil, entre los que sobresale la detención de 312 personas, de las cuales 65 están vinculadas a células delictivas; además de mil 617 presentaciones de personas ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

Estos resultados derivan de las acciones coordinadas del Plan Paricutín, llevadas a cabo junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las cuales también se logró el aseguramiento de 264 vehículos, 72 armas de fuego, más de 16 mil cartuchos útiles, 16 mil 950 litros de precursores químicos y más de 14 mil 400 litros de combustible.

Asimismo, se fortalecieron las labores de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) en el combate a fuentes de financiamiento ilícito, con el aseguramiento de 436 máquinas tragamonedas en lo que va del año y más de 3 mil 650 desde 2023. Estas acciones impactan directamente en la disminución del delito de extorsión, ya que cada máquina puede generar hasta 12 mil pesos mensuales para grupos delictivos.