Morelia, Michoacán, 24 de mayo de 2026.— Ante más de 6 mil personas reunidas en el distrito 11 de Morelia, Morena Michoacán demostró que la defensa de la soberanía nacional convoca, organiza y moviliza al pueblo moreliano, afirmó Jesús Mora González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

El dirigente morenista sostuvo que la asamblea informativa dejó un mensaje político claro: Morena tiene unidad, fuerza territorial y respaldo popular para enfrentar el reto de 2027, mientras la derecha pretende sustituir la organización real con campañas digitales, bots y granjas de desinformación.

“Los bots no votan, las granjas digitales no caminan las colonias y los perfiles falsos no deciden el destino de Morelia ni de Michoacán. Lo que decide el rumbo de un estado es el pueblo organizado, y ayer quedó claro que Morena tiene pueblo, tiene movimiento y tiene dirección”, señaló.

Mora González destacó que la defensa de la soberanía nacional no es una consigna abstracta, sino una causa concreta frente a los intentos de la derecha de abrir la puerta a la injerencia extranjera, a los intereses conservadores y a quienes buscan recuperar por fuera lo que perdieron en las urnas.

En ese sentido, advirtió que sacar al PAN de Michoacán y de Morelia es también un asunto de seguridad nacional, porque la derecha representa el endeudamiento, el entreguismo, la subordinación a intereses externos y una forma de gobierno alejada de las necesidades del pueblo.

“Hoy defender la soberanía también significa defender a Morelia de quienes quieren gobernar para unos cuantos, de quienes endeudaron la ciudad, de quienes creen que una campaña de redes puede sustituir el trabajo casa por casa. Morena no gobierna desde la simulación: Morena camina con la gente”, expresó.

El presidente estatal de Morena subrayó que la asamblea en el distrito 11 mostró el respaldo de las y los morelianos al proyecto nacional que encabeza la Presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedolla, quien, dijo, mantiene conducción, respaldo social y resultados para Michoacán.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que Morena Michoacán llegará unido y preparado al proceso de 2027, con una militancia activa, organizada y consciente de que la transformación se construye en territorio.

“Estamos unidos, estamos fuertes y estamos listos. La derecha puede hacer ruido en redes, pero el pueblo hace historia en las calles, en las plazas y en las urnas. En 2027 vamos a sacar al PAN de Morelia, porque Morelia merece un gobierno del pueblo y para el pueblo”, concluyó.