Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se quedó con el boleto a la gran final de filiales de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este domingo derrotó 1-0 a los Gorilas de Juanacatlán en la vuelta de semifinales que se desarrolló en la imponente cancha del Estadio Morelos.

Tras el 0-0 del encuentro de ida el marcador global terminó con el mismo 1-0 en favor de los Zorros, que con este resultado también se proclamaron campeones de la Zona B de filiales de la Liga TDP.

Los nicolaitas saltaron al terreno de juego con la firme intención de quedarse con el pase, pues corría apenas el minuto 6 cuando llegó el primer aviso, luego de que Juan Pablo Lara mandó un centro al área que recibió Cristian Castro, quien pegó un potente zurdazo que reventó el poste.

Al 20′ Juan Luis Conejo también generó peligro al tomar el balón por el costado izquierdo, recortó al centro y sacó un derechazo que pasó por un lado de la meta rival y con el 0-0 se fueron al descanso.

El técnico Gustavo Farías realizó cambios de cara al complemento y desde el inicio empezaron a surtir efecto, pues comenzaron a dominar el encuentro, buscando el marco visitante.

Y al 70′ Carlos Suazo, uno de los recién ingresados, mandó un centro desde la izquierda que pegó en la mano de un defensor, por lo que se marcó un penal que el ‘Tigre’ Castro no falló para hacer ‘explotar’ el ‘Coloso del Quinceo’ y poner el 1-0 definitivo.

Todavía al 87′ los Gorilas tuvieron una última oportunidad ante un disparo de Mauro Andrade dentro del área, pero el arquero nicolaita, Francisco Cervantes, alcanzó a desviar y después Juan Pablo Pizano ‘Hulk’ salvó en la línea.

Ahora, el equipo representativo de la Casa de Hidalgo se medirá en la gran final nacional a Racing de Veracruz, que en su semifinal, eliminó a una filial de Pachuca. La disputa por el título será el próximo fin de semana en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca con fecha y horario por definir.