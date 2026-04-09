Morelia, Michoacán, a 09 de abril de 2026.– El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil cerrará la fase regular de la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) este viernes 10 de abril cuando reciba al Deportivo Sahuayo en actividad de la Jornada 21 del Grupo 11, que tendrá como sede el Estadio Universitario Hidalgo, en punto de las 18:00 horas.

Los Zorros llegan a este compromiso como líderes absolutos del sector con 49 puntos, tras acumular 16 triunfos, un empate y dos derrotas, además son la mejor ofensiva con 64 goles a favor y 23 en contra.

Por su parte, la escuadra sahuayense se ubica en el cuarto lugar de la clasificación con 32 unidades, producto de 10 victorias, una igualada en la que ganaron el punto extra en penales, siete descalabros, han anotado 21 tantos y recibido 16.

“El equipo está con mucha motivación para este último partido de la temporada regular en casa y con muchas ganas de seguirnos preparando para lo que viene, que es la liguilla, sin dejar de observar que este partido va a ser muy difícil contra Sahuayo, que ha venido creciendo, que tiene muy buen cuerpo técnico, muy buenos jugadores y que la verdad siempre son partidos muy alegres con ellos”, manifestó el estratega nicolaita, Gustavo Farías.

En la primera vuelta estos equipos se vieron las caras en la fecha 10, en la que el Atlético Morelia-UMSNH se impuso de visita 4-1 gracias a los goles de Cristian Castro, Juan Pablo Lara y al doblete de Amir Marines.

Cabe mencionar que este es el último partido de los representantes de la Casa de Hidalgo en la fase regular, pues en la Jornada 22 les toca descanso para posteriormente disputar la liguilla de filiales.