Morelia, Mich.- Martes 28 de octubre de 2025.- Unos delincuentes armados robaron la camioneta de la diputada morenista, Anabet Franco Carrizales y, además, despojaron de sus armas de cargo a uno de sus escoltas. El hecho ocurrió la semana anterior en el aparcamiento de una gasolinera y tienda ubicada a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío. La situación ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

#Video | Delincuentes despojan de camioneta y armamento a escoltas de la diputada Anabet Franco Carrizales 🚓🚨 pic.twitter.com/rY0bOvSWvt — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 29, 2025

La fecha exacta del robo con violencia no fue revelada por las fuentes. De acuerdo con información de la FGR, en el referido vehículo se trasladaba la legisladora acompañada por su guardia personal. Se estacionaron al exterior del comentado comercio, cuando en determinado momento unos sujetos armados los amagaron, le quitaron una pistola escuadra y un fusil a uno de los elementos de la Guardia Civil, adscrito al Agrupamiento de Protección.

Acto seguido, los hampones se apoderaron del automotor de la servidora pública y escaparon. El caso fue reportado a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), cuyo apoderado jurídico interpuso la denuncia respectiva ante un agente del Ministerio Público Federal, a efecto de emprender las diligencias correspondientes.