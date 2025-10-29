Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- Por gestión del Gobierno de Michoacán, el próximo año iniciará la rehabilitación de la segunda etapa del libramiento de Lázaro Cárdenas para mejorar el tráfico y movilidad de carga del puerto, generando accesos seguros para las y los ciudadanos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los trabajos de modernización consisten en ampliar el actual libramiento sobre 3.85 kilómetros de longitud, con una inversión de 152 millones de pesos por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Estos trabajos, agregó, abarcan desde el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas a la planta acerera de ArcelorMittal, para aumentar la capacidad de circulación vehicular en la zona urbana de la ciudad.

Ramírez Bedolla recalcó que el proyecto de obra se sumará a la construcción del acceso al Boulevard Costero, también construido por Asipona como parte de las inversiones externas que realiza el puerto en la ciudad de Lázaro Cárdenas.