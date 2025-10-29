Uruapan, Mich.- 28 de octubre de 2025.- La noche de este martes, sujetos armados agredieron a tiros a un joven, en las cercanías del templo de la comunidad de Caltzontzin. El ofendido fue trasladado por sus medios a un nosocomio local.

De acuerdo con los primeros reportes el ofendido identificado como Miguel N., se encontraba sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, cuando fue agredido a balazos por desconocidos, siendo reportado el taque al número de emergencias 911.

Patrulleros y paramédicos se trasladaron para atender la emergencia, pero a su arribo fueron informados de que la víctima ya había sido trasladada a un hospital por sus familiares; trascendió que presentaba un balazo en una pierna.

La zona fue acordonada por los uniformados y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia, para realizar las correspondientes averiguaciones.