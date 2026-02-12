Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes conocidos como montadeudas, un esquema ilegal que opera principalmente mediante aplicaciones móviles y plataformas digitales que ofrecen préstamos rápidos con aparentes facilidades.

🚨⚠️ Alerta Policía Cibernética: fraudes montadeudas



La Secretaría de Seguridad Pública advierte sobre el aumento de aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos y terminan en extorsión y amenazas.



Si fuiste víctima, denuncia de inmediato al 0-89 o 9-1-1 y conserva todas las… pic.twitter.com/qhJVgO0786 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 12, 2026

Este tipo de fraude inicia cuando el usuario descarga una aplicación o contacta un supuesto servicio de préstamos en línea. Desde ese momento, las plataformas solicitan permisos excesivos para acceder a información sensible del teléfono móvil, como la lista de contactos, galería de imágenes y datos personales.

Una vez aceptado el crédito, los responsables imponen intereses desproporcionados, cargos no informados y plazos irreales de pago, para posteriormente ejercer presión mediante amenazas, intimidación y extorsión, incluyendo el envío de mensajes a contactos de la víctima o la difusión de información personal.

Ante este riesgo, la Policía Cibernética recomienda desconfiar de aplicaciones o sitios que ofrecen préstamos inmediatos sin requisitos formales, verificar que las instituciones financieras estén debidamente registradas y reguladas, no otorgar permisos innecesarios a las aplicaciones y evitar compartir datos personales, bancarios o documentos oficiales por medios no seguros.

En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, la SSP exhorta a denunciar de inmediato al número 089 y conservar evidencias como capturas de pantalla, mensajes, números telefónicos y enlaces utilizados, ya que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para combatir los delitos cibernéticos y proteger la seguridad digital de la población.