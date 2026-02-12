Morelia, Michoacán, a 12 de febrero del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó con 28 votos a favor, la inscripción con letras doradas del nombre de: “Amalia Solórzano Bravo” en el muro de honor del Palacio Legislativo de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Dicha inscripción, tendrá que llevarse a cabo en un Acto Cívico Solemne, en la fecha y hora que dicte la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, además de que, para tal Acto Cívico, se invitará a familiares de Amalia Solorzano Bravo, autoridades civiles, instituciones educativas y organizaciones sociales de la entidad.

Es importante señalar que Amalia Solorzano, fue una figura central en la construcción de una sociedad más justa, destacando que fue “mucho más que la esposa del expresidente Lázaro Cárdenas del Río”, además de que fue una gran líder durante la expropiación petrolera de 1938.

En el dictamen presentado por la Comisión de Cultura y Artes, se estipula que “la propuesta revela una intención de justicia histórica. La iniciativa no plantea una reforma a leyes sustantivas, sino la emisión de un Decreto de carácter honorífico amparado en las facultades del Congreso para rendir honores a la memoria de personas con servicios relevantes”.

Además, también se especifica que, el impacto de este dictamen es predominantemente social y cultural, ya que promueve la equidad de género al reconocer la participación de las mujeres en los procesos fundamentales del país y fortalece la identidad de Michoacán al enaltecer a una de sus figuras oriundas de Tacámbaro.