Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la recuperación de mil 126 concesiones mineras —realizada en lo que va de su gobierno— y que abarcan 889 mil 512 hectáreas (ha) permite garantizar que en Áreas Naturales Protegidas (ANP) no haya explotación minera en favor del medio ambiente, ya que 713 de esas concesiones se encuentran en 249 mil 108 ha de ANP.

“Aparte de las mil 126 en 889 mil hectáreas, 713 estaban en 249 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, esto es importantísimo, porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en Áreas Naturales Protegidas no va a haber explotación minera. Aparte de que ya estaba determinado por ley, pues ya no hay concesiones, entonces se recuperan esos predios o esos terrenos”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en la minería hay recursos estratégicos como el litio, mineral que solamente puede ser explotado por el Estado, como lo establece la Constitución.

“Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México. Eso no está a ninguna negociación y eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro para todos, no estamos cediendo nada a nadie, eso es muy importante que se considere”, resaltó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México es recuperar aquellas concesiones que no tenían exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines únicamente especulativos.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando José Aboitiz Saro, explicó que las devoluciones de las 889 mil 512 ha se dieron por falta de pago de derechos sobre minería o por la omisión de informes estadísticos y de obras, es decir, los trabajos que deberían de realizarse en las zonas. Los estados con mayor recuperación fueron:

Sonora: 141 mil 408.5841 ha

Durango: 129 mil 741.9850 ha

Coahuila: 120 mil 475.0937 ha

Jalisco: 72 mil 985.4438 ha

Zacatecas: 69 mil 602.3748 ha

Chihuahua: 34 mil 074.5119 ha

Otras entidades: 321 mil 223.5837 ha

Aboitiz Saro señaló que como parte del Plan de Recuperación de Concesiones Mineras, se impulsa de manera coordinada con el sector la devolución voluntaria de otras concesiones, a través del diálogo.