Jacona, Mich.- 12 de abril de 2026.- Delincuentes que portaban armas de largas y cortas acribillaron a un grupo de personas que se encontraban en una tienda de abarrotes, en la colonia Lázaro Cárdenas de Jacona, con un saldo fatal de cuatro masculinos sin vida y otro más lesionado.

Fue la tarde de este domingo, cuando los criminales arribaron al negocio denominado “Mini Super Ramírez”, a un costado del Libramiento Sur y abrieron fuego en contra de los presentes para enseguida emprender la huida.

🚨 #Preliminar | Por lo menos 4 muertos y un lesionado, deja ataque armado en una tienda de Jacona, #Michoacán



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La agresión múltiple fue reportada al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Defensa, quienes hallaron a cinco personas con heridas de bala.

Momentos después arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal de Jacona y Zamora, así como de Rescate, mismos que al revisar a las victimas confirmaron el deceso de 4 hombres, dos de ellos fueron identificado como Andrés B., de 35 años de edad y Juan Carlos L., de 31 años.

El único sobreviviente al ataque es Pablo Luis L., de 24 años de edad, el cual fue trasladado de emergencia a un nosocomio de la región, siendo su estado de salud reportado como delicado.

El área fue resguardada para que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizara las actuaciones de ley, embalando múltiples casquillos percutidos calibre .223 y 40 milímetros.

Hasta el momento las autoridades no han revelado algún probable móvil, mientras que las diligencias continúan con la finalidad de esclarecer los hechos.

Durante el presente mes de abril, en el municipio de Jacona, en distintos hechos violentos siete personas han sido asesinadas, tres heridas y se registró el hallazgo de dos cadáveres putrefactos y un cráneo semienterrados.

03 de abril. Joven herido a balazos en la colonia Salinas de Gortari, Jacona.

05 de abril. Delincuentes matan a tripulante de camioneta, en La Enramada I de Jacona.

06 de abril. Dos muertos tras agresión armada en el Libramiento Sur de Jacona.

10 de abril. En jornada de búsqueda de personas desaparecidas localizan dos cadáveres y restos óseos en cerro de Jacona.

12 de abril. De milagro hombre resulta con un rozón de bala en el cráneo, tras agresión armada en Jacona.