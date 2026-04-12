Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- El Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es un espacio para descubrir, aprender y para despertar vocaciones en las niñas y niños, señaló la rectora Yarabí Ávila González, al invitar a toda la población a visitar la gran fiesta nicolaita del conocimiento.

Al respecto, apuntó que este evento de divulgación de la ciencia es un esfuerzo institucional en el que participan docentes, investigadoras e investigadores, administrativos, alumnas y alumnos de la casa de estudios con el objetivo de que personas de todas las edades y de manera especial las infancias tengan un acercamiento con la ciencia.

Precisó que el Tianguis de la Ciencia se realizará el 24 y 25 de abril en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en donde a través de más de 500 talleres se realizarán alrededor de mil 500 actividades en las distintas áreas del conocimiento a las que podrán acceder las y los asistentes.

Ávila comentó que generalmente el primer día del evento, visitan la UMSNH alumnas y alumnos de preescolar, primaria, secundaria y también de nivel medio superior y superior, en tanto, el segundo día, es cuando se concentran familias completas a disfrutar de todo lo que ofrece el Tianguis de la Ciencia.

Entre los talleres que se estarán desarrollando, la rectora compartió que se encuentran: “Guardianas del bosque”, “Conoce las células”, “Goyito, el volcán”, “El concierto de los materiales pesados”, “Lanchas y redes, rescate del Lago de Cuitzeo”, “La vida asombrosa de la tortugas”, “Cerebro mágico”,“Semáforo de la contaminación”, “El viaje del agua”, entre muchos otros.

“Lo que queremos es despertar las vocaciones desde muy temprana edad, además de promover todos estos proyectos que construyan un mejor mañana, y también es la unión familiar que genera la Universidad Michoacana con este tipo de actividades”, sostuvo.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila destacó la estrecha colaboración que la Máxima Casa de Estudios ha generado con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, en donde la divulgación de la ciencia ha tenido un eje fundamental en el trabajo conjunto que se ha desarrollado y que se continuará gestando entre ambas instituciones en el presente año.