Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- Rumbo al Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) lanzó en sus redes sociales una dinámica inspirada en el coleccionismo de estampas y cartitas mundialistas. El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, comentó que el objetivo es coleccionar las experiencias, sabores, paisajes y tradiciones que hacen de Michoacán “el alma de México”.

Esta propuesta creativa convirtió en “cartitas” algunos de los grandes tesoros del estado: la Catedral de Morelia, el volcán Paricutín, las corundas, la Danza de los Viejitos, el trabajo artesanal de Santa Clara del Cobre, la Mariposa Monarca, la liberación de la tortuga marina y el teleférico de Uruapan.

La estrategia traslada la nostalgia y emoción de coleccionar estampas mundialistas a la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y natural que distingue a Michoacán ante México y el mundo.

Con la frase “Ya llevas 17 sobres abiertos… y sigue sin salir la que te falta”, esta publicación digital invita a las y los viajeros a descubrir cada rincón del estado para completar su colección de experiencias inolvidables. La publicación está disponible en: https://www.facebook.com/share/p/1BVZhRsEsc/?mibextid=wwXIfr

Michoacán continúa fortaleciendo su promoción turística rumbo al Mundial 2026 con acciones como esta, capitalizando la atención internacional que tendrá México como coanfitrión del evento deportivo más esperado.

Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- Rumbo al Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) lanzó en sus redes sociales una dinámica inspirada en el coleccionismo de estampas y cartitas mundialistas. El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, comentó que el objetivo es coleccionar las experiencias, sabores, paisajes y tradiciones que hacen de Michoacán “el alma de México”.

Esta propuesta creativa convirtió en “cartitas” algunos de los grandes tesoros del estado: la Catedral de Morelia, el volcán Paricutín, las corundas, la Danza de los Viejitos, el trabajo artesanal de Santa Clara del Cobre, la Mariposa Monarca, la liberación de la tortuga marina y el teleférico de Uruapan.

La estrategia traslada la nostalgia y emoción de coleccionar estampas mundialistas a la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y natural que distingue a Michoacán ante México y el mundo.

Con la frase “Ya llevas 17 sobres abiertos… y sigue sin salir la que te falta”, esta publicación digital invita a las y los viajeros a descubrir cada rincón del estado para completar su colección de experiencias inolvidables. La publicación está disponible en: https://www.facebook.com/share/p/1BVZhRsEsc/?mibextid=wwXIfr

Michoacán continúa fortaleciendo su promoción turística rumbo al Mundial 2026 con acciones como esta, capitalizando la atención internacional que tendrá México como coanfitrión del evento deportivo más esperado.