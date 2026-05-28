Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) encabezó este jueves la Reunión Estatal de Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado 2026, celebrada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de los municipios y autogobiernos indígenas de Michoacán.

Olivia Cázares Arreola, titular de la Ceac, informó que el encuentro se realizó de manera conjunta entre personal de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS), la Comisión Nacional del Agua delegación Michoacán (Conagua) y la dependencia a su cargo, instituciones que llevaron diferentes charlas de capacitación en materia técnica, administrativa y operativa.

El encuentro busca vincular a los organismos municipales con las autoridades hídricas del estado para eficientar la gestión del recurso y, con ello, garantizar el derecho al agua potable en las diferentes regiones de la entidad. Además, busca dotarlos de herramientas para hacer más eficientes sus labores.

“Buscamos que todos los organismos operadores puedan operar en números negros, sin deuda, y con ello brindar un servicio rentable y de calidad para todas las michoacanas y michoacanos”, enfatizó la directora de la Ceac.

Destacó que el Gobierno estatal es un aliado de los organismos operadores de agua potable, por lo que reiteró el llamado a los municipios y comunidades indígenas a acercarse a la comisión para poder atender las necesidades hídricas.

Estuvieron presentes la titular de la Comisión de Restauración y Saneamiento del Río Lerma-Santiago, Claudia Gómez Godoy; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Baltazar Gaona García, así como presidentes municipales de la entidad.