Cotija, Mich.- 28 de mayo de 2026.- La mañana de este jueves, pobladores reportaron un enfrentamiento armado, entre dos grupos delictivos antagonicos, asi como un bloqueo carretero en los límites de Michoacán con Jalisco.

De acuerdo con los primeros informes, el tiroteo tuvo lugar sobre la carretera Los Reyes – Colima, en especifico entre las comunidades de Los Montes y El Plan del Cerro, donde algunas personas reportaron las fuertes detonaciones y decenas de estrellas poncha llantas tiradas sobre la rúa.

De igual forma sobre la vialidad que conecta de Cotija a Sahuayo fueron y en la comunidad de El Paraíso, uno de los grupos colocó vehículos, previamente despojados a sus conductores, para entorpecer el paso.

De forma inmediata personal de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional se trasladaron a las zonas de conflicto para restablecer la circulación y el orden, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas, ni lesionados a consecuencia del enfrentamiento.

AGENCIA RED 113