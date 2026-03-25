Morelia, Michoacán, 25 de marzo 2026.– A través de un video difundido en redes sociales, Adolfo “Fito” Torres respondió a los cuestionamientos y críticas recientes de actores políticos en torno al proyecto social que impulsa, enfocado en combatir la normalización de la violencia en la sociedad. En su mensaje, menciona que los señalamientos carecen de fundamento y desvían la atención del objetivo principal: generar conciencia y promover un cambio cultural en beneficio de las nuevas generaciones.

“Hoy quiero hacer una invitación a quienes en los últimos días me han cuestionado por promover un proyecto social en beneficio de las y los mexicanos, de nuestras y nuestros jóvenes, las y los invito a apagar la narcocultura y de paso a apagar la narcopolítica”.

Fito hizo referencia a la necesidad de ir más allá del discurso político, señalando que el verdadero reto es atender de raíz los problemas que afectan a la sociedad. “Ya fuera de politiquerías, veamos por las próximas generaciones más que por las próximas elecciones”, agregó.

Con este posicionamiento, Fito refrenda su compromiso de impulsar acciones sociales que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, haciendo un llamado a dejar de lado intereses políticos y sumarse a una agenda que priorice el bienestar colectivo.