Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se detallaron las acciones estratégicas en materia hídrica dentro de la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), a cargo de Olivia Cázares Arreola, será la encargada de coordinar el desarrollo del Plan Hídrico Estatal, en estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dicho plan se estructura en tres rubros orientados a garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la infraestructura para el campo y ampliar la cobertura de saneamiento en Michoacán. El primero corresponde a agua potable, con una inversión superior a 800 millones de pesos para la ejecución de 114 obras en diversas regiones del estado: Bajío, Costa, Ciénega, Meseta Purépecha, zona Oriente, Tierra Caliente y Uruapan. Estas acciones buscan optimizar el uso del agua y asegurar que llegue a todas y todos los michoacanos.

El segundo rubro contempla agua para el campo, enfocado en la tecnificación de los distritos de riego, considerados fundamentales para la producción agrícola. Entre ellos destacan el Distrito de Riego 020 Morelia–Queréndaro, el 097 Lázaro Cárdenas y el 098 José María Morelos, donde se modernizarán sistemas y canales para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico y fortalecer la productividad en el sector rural.

El tercer rubro corresponde a agua limpia, con una inversión inicial de 330 millones de pesos destinados a incrementar la cobertura de saneamiento en el estado. Este componente incluye proyectos prioritarios como el saneamiento del lago de Pátzcuaro, río Duero, río Lerma, entre otros cuerpos de agua que requieren atención para reducir la contaminación y proteger los ecosistemas asociados.

En conjunto, el plan hídrico representa una inversión histórica de más de 1,600 millones de pesos, que se suma a los esfuerzos nacionales por consolidar un manejo responsable del agua y avanzar hacia un desarrollo sostenible. El Gobierno del Estado destacó que, junto con la Federación, también se impulsarán iniciativas estratégicas como el Plan Lázaro Cárdenas del Río y el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, reafirmando el compromiso de construir un futuro más seguro, justo y próspero para Michoacán.