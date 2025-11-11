Morelia, Michoacán; 11 de noviembre de 2025.-Con 46 propuestas de atletas, entrenadores, promotores y comunicadores, se cerró el proceso de inscripción rumbo al Galardón Municipal del Deporte “Bertín Aguilar Pérez 2025”, el cual será entregado por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

La recepción de solicitudes arrancó el pasado nueve de octubre y concluyó el siete de noviembre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO en las categorías para atletas, entrenadores y promotores del deporte, en las modalidades individual y por equipo, tanto convencionales como en condición de discapacidad, a lo que se suma la sección de comunicador deportivo,

Cabe recordar que este reconocimiento que se entrega a lo mejor del deporte nació en el año 2013, justo cuando entró en funciones el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En total fueron entregadas un total de 46 propuestas en las diferentes categorías individual y por equipo en los rubros convencional y en condición de discapacidad.

Después de casi un mes de la entrega de requisitos, a continuación sigue la elección del Jurado Calificador, quienes serán los responsables de analizar las propuestas y dar su veredicto mediante una reunión en la que el director del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, tendrá el voto de calidad en caso de empate en alguna categoría.